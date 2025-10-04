Ukraine-Krieg
Ein Toter und 30 Verletzte nach Beschuss von Bahnhof in Stadt Schostka

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der Stadt Schoska im Nordosten der Ukraine ist ein Mensch getötet worden.

    Es ist Tag. Der Zug steht an einem Bahngleis, ein Abteil brennt. Auf dem Bahngleis liegen Trümmer. Schwarzer Rauch steigt in den blauen bewölkten Himmel.
    Brennender Zug nach dem Angriff in Schoska. (Uncredited / Ukrainian Railway Pre / dpa)
    Mindestens 30 Personen wurden verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten, darunter Passagiere und Bahnangestellte. Demnach wurden zwei Personenzüge getroffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj veröffentlichte ein Video mit einem brennenden Waggon. Er sprach von russischem Terrorismus gegen Zivilisten.
    In der Nacht auf Samstag hatte es bereits eine russische Angriffswelle in der nordukrainischen Region Tschernihiw gegeben. Dabei wurde laut Behörden die Stromversorgung für zehntausende Haushalte unterbrochen.
    Die Ukraine attackierte ihrerseits erneut russische Energie-Infrastruktur. Die Armee erklärte, eine wichtige Ölraffinerie in der Region Leningrad getroffen zu haben.
