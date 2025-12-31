Nur mit dem Zug erreichbar: Die Inka-Stadt Machu Picchu in den Anden von Peru. (picture alliance / Shotshop / Pawel Opaska)

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen der beiden Zugführer, wie die Polizei bekanntgab. Etwa die Hälfte der Verletzten befindet sich demnach in einem kritischen Zustand. Die Kollision ereignete sich in einem abgelegenen Gebiet ohne Straßen, was die Rettungsarbeiten erschwerte.

Warum die Züge zusammenstießen, ist noch unklar. Die Strecke nach Machu Pichu ist überwiegend eingleisig, hat aber kurze zweigleisige Abschnitte, an denen Züge einander der passieren können. Mit den Bahnen werden überwiegend Touristen transportiert. Machu Picchu erreicht man nur mit der Bahn und in einem letzten Teilstück per Bus.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.