Stärke von 6,1
Ein Toter und viele Verletzte bei Erdbeben im Westen der Türkei

Bei einem Erdbeben im Westen der Türkei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

    Menschen stehen auf den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes.
    In der Stadt Sindirgi stürzten einige Gebäude ein. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Bahadir Demirceviren)
    Nach Angaben von Innenminister Yerlikaya wurden mindestens 29 weitere Personen verletzt. Bei dem Erschütterungen der Stärke 6,1 waren in der Stadt Sindirgi einige Gebäude eingestürzt. Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad war das Beben auch in den Metropolen Istanbul und Izmir zu spüren. Durch die Türkei zieht sich die sogenannte Nordanatolische Verwerfung, wo mehrere Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Im April hatte sich bereits ein Beben der Stärke 6,2 in der Region um Istanbul ereignet.
    Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.