Nach der Schiffskollision vor der britischen Küste gerät der Tanker in Brand. (Bartek Smialek / PA Media / dpa / Bartek Smialek)

Ein örtlicher Abgeordneter teilte mit, die anderen 36 Seeleute seien in Sicherheit. Der unter US-amerikanischer Flagge fahrende Chemikalien- und Öltanker war am Vormittag von einem portugiesischen Containerschiff gerammt worden. Beide Schiffe gerieten in Brand. Auf Videoaufnahmen sind Flammen und dichter schwarzer Rauch zu sehen. Kerosin, das der Tanker geladen hatte, lief ins Meer. Die Menge ist noch nicht bekannt. Der Unglücksort befindet sich vor der ostenglischen Küste bei Hull, etwa 250 Kilometer nördlich von London.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.