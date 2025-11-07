Medizin-Nobelpreisträger James Watson

Der Nobelpreisträger James Watson ist tot. Das Bild zeigt ihn im Jahr 2015. (imago)

Der US-Wissenschaftler starb nach Angaben des Cold Spring Harbor Laboratory im Alter von 97 Jahren auf Long Island. Watson hatte gemeinsam mit seinem Kollegen Francis Crick in den 1950er Jahren die Struktur des Erbmaterials entschlüsselt. Beide fanden heraus, dass die DNA aus einer sogenannten Doppelhelix besteht. Ihre Entdeckung wird zu den bedeutendsten in der Geschichte der Wissenschaft gezählt. Sie legte unter anderem die Grundlage für die Gentechnik. Den Nobelpreis für Medizin erhielten beide 1962.

2007 sorgte Watson mit rassistischen Äußerungen für Empörung, wodurch ihm Ehrentitel aberkannt wurden.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.