Missbrauchsskandal

In Agenturberichten ist von mindestens 16 Dateien die Rede, darunter ein Foto, das den heutigen Präsidenten Trump zeige. Das Ministerium habe dazu bisher keine Erklärung abgegeben.

Kurz vor Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist hatte das Justizministerium am Freitag damit begonnen, hunderttausende Dokumente freizugeben. Große Teile davon wurden geschwärzt. Weitere Dokumente sollen erst in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Das Justizministerium begründete die Verzögerung damit, dass die Datensätze zum Schutz der Identität der Opfer bearbeitet werden müssten.

Trump war durch eine frühere Freundschaft mit Epstein in den Verdacht geraten, von dessen Taten gewusst zu haben. Er hat dies immer bestritten.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.