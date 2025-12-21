Missbrauchsskandal
Einige veröffentlichte Datensätze der Epstein-Akten offenbar wieder von der Internetseite des US-Justizministeriums entfernt

Nach der Veröffentlichung eines Teils der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist ein Teil offenbar wieder von der Interseite des US-Justizministeriums entfernt worden.

    Teilweise geschwärzte Seiten zeigen die Vorladung der New Yorker Grand Jury im Rahmen der Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell.
    Kurz vor Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist hatte das Justizministerium am Freitag damit begonnen, hunderttausende Dokumente freizugeben. (AP / Jon Elswick)
    In Agenturberichten ist von mindestens 16 Dateien die Rede, darunter ein Foto, das den heutigen Präsidenten Trump zeige. Das Ministerium habe dazu bisher keine Erklärung abgegeben.
    Kurz vor Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist hatte das Justizministerium am Freitag damit begonnen, hunderttausende Dokumente freizugeben. Große Teile davon wurden geschwärzt. Weitere Dokumente sollen erst in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Das Justizministerium begründete die Verzögerung damit, dass die Datensätze zum Schutz der Identität der Opfer bearbeitet werden müssten.
    Trump war durch eine frühere Freundschaft mit Epstein in den Verdacht geraten, von dessen Taten gewusst zu haben. Er hat dies immer bestritten.

    Weitere Informationen:

