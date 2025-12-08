Bahnverkehr

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember sei geplant, die personalbedingten Einschnitte bei den Verbindungen überall im Land zurückzunehmen, sagte NRW-Verkehrsminister Krischer der Deutschen Presse-Agentur. Eine Ausbildungs-Offensive zeige Wirkung, erklärte der Grünen-Politiker. Um Zugfahren wieder verlässlicher zu machen, waren vor einem Jahr angesichts des Personalmangels vier Prozent aller Verbindungen in NRW aus dem Fahrplan gestrichen worden.
Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.