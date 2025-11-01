Für einen Besuch dort müssen Reporter nun einen Termin vereinbaren, wie die Sprecherin von US-Präsident Trump mitteilte. Bisher konnten sich akkreditierte Journalisten im Pressebereich des Weißen Hauses frei bewegen.
Die Korrespondentenvereinigung kritisierte die neuen Einschränkungen. Diese hinderten Medien daran, Regierungsvertreter zu befragen und für Transparenz zu sorgen, erklärte die White House Correspondents' Association.
