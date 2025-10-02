Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth wird heute eingeweiht. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Der kleine Ort Mödlareuth liegt auf bayerischem und thüringischem Gebiet und war zu DDR-Zeiten durch eine Mauer geteilt. Manche sprachen von "Little Berlin". Bundespräsident Steinmeier sowie die Ministerpräsidenten von Bayern und Thüringen, Söder und Voigt, nehmen an der Einweihung teil. Am morgigen "Tag der Deutschen Einheit" wird der Neubau für Besucher geöffnet. Anschließend wird er für Restarbeiten für einen Monat noch einmal geschlossen. Die Kosten für den Museumsneubau werden mit rund 22 Millionen Euro angegeben.

