Aus den USA Abgeschobene Venezolaner

El Salvadors Präsident Nayib Bukele in seinem Büro (picture alliance / dpa / AP)

Auf der Online-Plattform X bot er die Rückkehr von 252 Venezolanern an, die kürzlich aus den USA abgeschoben wurden und seither in El Salvador in einem Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert sind. Dabei soll es sich um Mitglieder krimineller Organisationen handeln. Im Gegenzug könne Maduro ebenfalls 252 Menschen freilassen, die Bukele als politische Gefangene bezeichnete. Seinen Angaben zufolge geht es hierbei etwa um Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten, die in Venezuela wegen ihres Widerstands gegen das Maduro-Regime einsitzen.

Laut El Salvadors Präsident befinden sich darunter auch rund 50 Personen anderer Nationalitäten wie US-Amerikaner, Argentinier, Chilenen und auch Deutsche. Weitere Details dazu nannte Bukele zunächst nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.