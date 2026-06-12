Die Entwicklung habe ein Ausmaß erreicht, das die Bildungschancen vieler Kinder gefährde, hieß es in dem Schreiben des Landeselternrates. Die Nachrichten aus den Schulen machten vielen große Sorgen. Landesbildungsminister Hoffmann hatte gestern erklärt, dass der Kernunterricht ab August nicht an allen Schulen in Brandenburg gesichert sei. Diese Entwicklung könnte auch bei der bundesweiten Anerkennung von Schulabschlüssen aus Brandenburg zu Problemen führen.
Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.