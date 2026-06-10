Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmmann, CDU (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Das bereite seinem Haus "Bauchschmerzen", sagte der CDU-Politiker im Podcast "Moment mal, Brandenburg!". In dem Bundesland ist der Mangel an Lehrkräften so ausgeprägt, dass nach seinen Angaben die Stundentafel voraussichtlich nicht mehr eingehalten werden kann; also die verbindliche Vorgabe der Schulverwaltung über die Anzahl der pro Woche zu unterrichtenden Stunden in einzelnen Fächern, Jahrgangsstufen und Schulformen. Die Kultusministerkonferenz schreibe für die Anerkennung strikte Kriterien wie Mindeststundenzahlen vor, führte Hoffmann aus. In der Vergangenheit sei es immer das Ziel gewesen, die Stundentafel an allen Schulen im Land zu sichern. Heute sage er ganz klar, man wisse nicht, ob sich dieses Ziel im neuen Schuljahr noch überall erreichen lasse. Ab August drohten angepasste Stundentafeln.

Um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, will die Landeskoalition aus SPD und CDU 250 zusätzliche Stellen schaffen. Zuvor war die Zahl der Lehrkräfte aus Spargründen von der vorherigen SPD/BSW-Koalition um 345 Vollzeitstellen gesenkt worden.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.