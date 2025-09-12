Israel hatte diese Woche Wohngebäude in der katarischen Hauptstadt Doha angegriffen, in dem Verhandler der Hamas vermutet wurden. (picture alliance / Anadolu / Security Camera)

Es habe sich um eine abscheuliche Attacke der israelischen Armee gehandelt, teilte Staatsministerin Reem Bint Ebrahim Al Hashimy in Abu Dhabi mit. Mehrere arabische Staaten wollen ab Sonntag auf einem Sondergipfel in Katars Hauptstadt Doha über mögliche Reaktionen beraten. Vielen Staaten der Region reichen verbale Verurteilungen nicht aus. Ob sie sich jedoch auf konkrete Schritte einigen können, gilt als unsicher.

Zuletzt hatte der UNO-Sicherheitsrat in New York Israels Vorgehen verurteilt. Alle 15 Mitglieder, einschließlich der USA, sprachen Katar ihre Solidarität aus. - Bei dem Angriff auf die Führungsspitze der palästinensischen Terrorbewegung Hamas im Exil in Doha starben sechs Menschen. Die Führungsspitze selbst soll überlebt haben.

