In der Straße von Hormus sind zwei Schiffe vom Iran angegriffen worden (Archivbild). (picture alliance / Zumapess / Nasa Earth)

Laut dem Außenministerium gehören sie zum staatlichen Ölkonzern Adnoc. Verletzt worden sei niemand. Die Emirate kritisierten die Angriffe und sprachen von Piraterie. Dies sei eine unmittelbare Bedrohung für die Stabilität der Region und ihre Bevölkerung sowie für die weltweite Energiesicherheit.

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Streitpunkte zwischen Washington und Teheran bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges. Sowohl der Iran als auch die USA reklamieren für sich, die Kontrolle über die Meerenge zu haben. Der seit Ende Februar andauernde Krieg hat den Schiffsverkehr dort nahezu zum Erliegen gebracht.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.