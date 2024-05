Zahlreiche Reaktionen

Auf der Terasse dieses Clubs in Kampen auf Sylt soll das Video entstanden sein. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Bundesinnenministerin Faeser von der SPD sagte der Funke-Mediengruppe, wer so etwas tue, sei eine Schande für Deutschland. Auch die Anti-Diskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ataman, verurteilte das Video und begrüßte die Aufnahme von Ermittlungen. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai nannte das Video schockierend.

Die schleswig-holsteinische Integrationsministerin Touré von den Grünen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies sei kein Dummejungenstreich, sondern schlimmstes Nazi-Gegröle erwachsener Leute auf offener Bühne. Landesbildungsministerin Prien von der CDU sprach von einem Zeichen der Wohlstandsverwahrlosung.

Die Inselverwaltung erklärte, ein solches Verhalten sei abstoßend und vollkommen inakzeptabel. Es sei begrüßenswert, dass die Betreiber der Bar sehr deutlich dagegen Stellung bezogen hätten.

Ermittlungen wegen Verdachts der Volksverhetzung

Die Justiz nahm Ermittlungen auf. Den Angaben zufolge geht es um den Verdacht der Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Auf dem Video ist laut der Polizei auch dokumentiert, wie einer der Anwesenden den Hitlergruß zeigt. Das Geschehen habe sich nach bisherigen Erkenntnisse am vergangenen Wochenende auf einer Außenterasse eines Lokals in Kampen ereignet, hieß es. Hinweisen auf beteiligte Personen werde nachgegangen.

Der Staatsschutz ermittelt zudem in einem ähnlichen Fall, der sich am Pfingstsonntag auf einem Schützenfest in der Nähe von Vechta in Niedersachsen ereignet hat.

