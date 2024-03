Auch in der Bevölkerung ist eine Mehrheit für das Recht auf Abtreibung. (IMAGO / Paulo Amorim)

Eine Verfassungsänderung muss mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit beschlossen werden. Die Zustimmung gilt als sicher, da sich beide Kammern in vorherigen Voten bereits mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen haben.

Staatschef Macron hatte mit dem Vorschlag 2022 auf Einschnitte in das Abtreibungsrecht in den USA reagiert. Frankreich wird damit das erste Land, in dem die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung festgeschrieben ist. Dies hat in erster Linie symbolischen Charakter. Eine Abtreibung auf Krankenschein ist in Frankreich bis zur 14. Woche gesetzlich gewährleistet.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.