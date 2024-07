Das Dortmunder Westfalen-Stadion ist Austragungsort des zweiten Halbfinal-Spiels der Fußball-EM. (pa/dpa/Dunker)

Das Spiel wird um 21 Uhr im Dortmunder Westfalenstadion angepfiffen. Im ersten Halbfinale in München setzte sich gestern Spanien gegen Frankreich mit 2:1 durch. Das Finale findet am Sonntag in Berlin statt.

