Ende September war Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete die vorläufige Vollstreckung an, obwohl Sarkozy gegen seine Verurteilung Berufung eingelegt hat. Die Anwälte des 70-Jährigen beantragten unverzüglich seine Freilassung. Der Berufungsprozess wird für das kommende Frühjahr erwartet.
In der Libyen-Affäre geht es unter anderem um den Vorwurf, dass Sarkozy für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegal Geld aus dem Umfeld des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi erhalten haben soll.
