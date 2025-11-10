Paris
Entscheidung über weitere Haft von Ex-Präsident Sarkozy

Ein Berufungsgericht in Paris entscheidet heute, ob der frühere französische Präsident Sarkozy nach seiner Verurteilung in der Libyen-Affäre das Gefängnis unter Auflagen wieder verlassen darf.

    Nicolas Sarkozy, ehemaliger Präsident der Französischen Republik, verlässt nach dem Urteil in seinem Prozess wegen illegaler Wahlkampffinanzierung aus Libyen für seinen erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf 2007 das Strafgericht in Paris am 25.… (picture alliance / Hans Lucas | Bastien Ohier)
    Ende September war Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete die vorläufige Vollstreckung an, obwohl Sarkozy gegen seine Verurteilung Berufung eingelegt hat. Die Anwälte des 70-Jährigen beantragten unverzüglich seine Freilassung. Der Berufungsprozess wird für das kommende Frühjahr erwartet.
    In der Libyen-Affäre geht es unter anderem um den Vorwurf, dass Sarkozy für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegal Geld aus dem Umfeld des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi erhalten haben soll.
