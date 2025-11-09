Ende September war Sarkozy wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete die vorläufige Vollstreckung an, obwohl Sarkozy gegen seine Verurteilung Berufung eingelegt hat. Die Anwälte des 70-Jährigen beantragten unverzüglich seine Freilassung. Der Berufungsprozess wird im kommenden Frühjahr erwartet.
In der Libyen-Affäre geht es um den Vorwurf, dass Sarkozy für seinen Präsidentenwahlkampf 2007 illegal Geld aus dem Umfeld des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi erhalten haben soll.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.