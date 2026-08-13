Der verdächtige Gegenstand enthalte keinen Sprengstoff, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Gegenstand war im Gleisbett südlich des Bahnhofs der fränkischen Stadt Treuchtlingen entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er absichtlich als Attrappe platziert wurde.
Der Vorfall sorgte für stundenlange Verzögerungen im Bahnverkehr. Zwischenzeitlich räumte die Polizei vorsichtshalber einige Gebäude.
Treuchtlingen hat rund 13.000 Einwohner und liegt zwischen Nürnberg und Ingolstadt.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.