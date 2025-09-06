Haushaltskürzung

Bundesentwicklungsministerin Alabali-Radovan (SPD) (Michael Kappeler / dpa)

Die geringeren Mittel beträfen Menschenleben ganz konkret, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Als Beispiel nannte sie den Globalen Fonds für Aids, Tuberkulose und Malaria. Würde der Haushalt so überproportional gekürzt wie geplant, könne kein Bereich verschont bleiben, so die Ministerin.

Die Koalition will den Haushalt des Entwicklungsministeriums in diesem Jahr um knapp eine Milliarde Euro auf 10,3 Milliarden Euro kürzen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat das in seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag bewilligt. Das Parlament entscheidet darüber in zwei Wochen.

