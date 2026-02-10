Trotz Bundesverwaltungsgerichts-Entscheidung

Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sinken seit Jahren - allerdings nicht ausreichend, um die Klimaziele zu erreichen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Der Entwurf liegt dem Deutschlandfunk vor. Verfehlt werden demnach auch weiterhin die Klimavorgaben im Verkehrs- und Gebäudebereich. Mit den derzeitigen klimapolitischen Instrumenten sei nicht absehbar, "dass in allen Sektoren die Transformation zur Treibhausgasneutralität gelingt", heißt es in dem Programm. Das Ziel der Klimaneutralität ‌im Jahr 2045 drohe verfehlt ​zu werden. Das wird bereits seit Längerem befürchtet.

Etwas positiver fällt die Prognose für das Jahr 2030 aus. Hier wird von einem Rückgang der Treibhausgas-Emissionen um 63 Prozent gegenüber 1990 ausgegangen. "Damit ist das Ziel von ​65 ​Prozent grundsätzlich ​erreichbar."

Umweltminister Schneider will Gebäudesanierungen stärker fördern

Bundesumweltministerium schlägt in dem Entwurf unter anderem vor, die Förderung für den klimafreundlichen Heizungsaustausch zu erhöhen. So könnten Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 30.000 Euro künftig 40 Prozent statt bisher 30 Prozent Kostenzuschuss erhalten. Zudem will Schneider mehr Jobs im "Klimahandwerk" schaffen und ein Methan-Messprogramm für Kühe wie in Neuseeland etablieren. Geprüft werden soll auch, ob die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte reduziert werden kann.

Urteil: Bisheriges Klimaschutzprogramm reicht nicht aus

Umweltstaatssekretär Flasbarth (SPD) sagte damals, nicht alle Ministerien hätten ausreichend geliefert. Spätestens mit dem Urteil müsse allen Beteiligten klar sein, "beim Klimaschutz kann man keine Abstriche machen".

DUH kündigt neue Klage an

Die Deutsche Umwelthilfe kündigte an, erneut zu klagen, sollte das finale Klimaschutzprogramm nicht deutlich ambitionierter ausfallen als der jetzt bekannt gewordene Entwurf.

Das Klimaschutzprogramm von 2023 entstand noch unter alter Rechtslage, also dem Klimaschutzgesetz in einer früheren Fassung. Seit einer Reform des Gesetzes 2024 gibt es keine verbindlichen Ziele für die einzelnen Sektoren mehr. Auch wegen dieser Neuregelung haben sich Umweltverbände an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewandt.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.