Buckingham-Palast Epstein-Affäre: König Charles III. entzieht Andrew alle Titel
Der britische König Charles III. degradiert seinen Bruder Andrew. Er habe ein formelles Verfahren eingeleitet, um Andrew alle verbliebenen Titel und Ehren zu entziehen, teilte der Buckingham-Palast mit - also auch den Prinzentitel.
Der 65-Jährige werde fortan den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen. Zudem müsse er aus seinem Anwesen Royal Lodge ausziehen. Hintergrund sind Enthüllungen über die Verbindung zwischen Andrew und dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Epstein. Er hatte über Jahre einen Missbrauchsring geführt. Vorwürfe gegen ihn selbst hatte Andrew stets zurückgewiesen.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.