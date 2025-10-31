Buckingham-Palast

Der britische Prinz Andrew (IMAGO / i Images / Pool)

Der 65-Jährige werde fortan den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen. Zudem müsse er aus seinem Anwesen Royal Lodge ausziehen. Hintergrund sind Enthüllungen über die Verbindung zwischen Andrew und dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Epstein. Er hatte über Jahre einen Missbrauchsring geführt. Vorwürfe gegen ihn selbst hatte Andrew stets zurückgewiesen.

