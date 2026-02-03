Weitere Konsequenzen

Jeffrey Epstein mit einer unkenntlichen Person auf dem Schoß (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Die Europäische Union will untersuchen, ob ihr ehemaliger britischer Handelskommissar Mandelson gegen Vorschriften verstieß. Mandelson war im September bereits von seinem Posten als britischer Botschafter in den USA abgesetzt worden. Heute gab er seinen Sitz im britischen Oberhaus auf. Mandelson wird vorgeworfen, in der Vergangenheit sensible Regierungsinformationen an Epstein weitergegeben zu haben.

Die norwegische Spitzendiplomatin Juul wurde suspendiert, wie das Außenministerium in Oslo bekanntgab. Laut Medienberichten sind die beiden Kinder Juuls im Testament Epsteins als Erben von insgesamt zehn Millionen Dollar eingesetzt.

