Morgan McSweeney war Stabchef von Premierminister Starmer. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Tayfun Salci)

In einer Stellungnahme, die die BBC veröffentlichte, übernahm er die Verantwortung dafür, dem Regierungschef zur Ernennung von Ex-Minister Mandelson als Botschafter in den USA geraten zu haben.

Der frühere Wirtschaftsminister soll engen Kontakt zu Epstein gehabt und während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an ihn weitergegeben haben. Die britische Polizei ermittelt gegen Mandelson, der vor rund einem Jahr zum Botschafter ernannt worden war.

Seinen Posten hatte er wegen der Affäre bereits letztes Jahr wieder verloren. Zuletzt trat er auch aus der Regierungspartei Labour aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlamentes ab.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.