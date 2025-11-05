Copernicus-Programm

Start des "Sentinel-1D" vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana (Ronan Lietar / AFP / dpa / Ronan Lietar)

Er hob am späten Abend an Bord einer Ariane-6-Trägerrakete ab. Der Satellit soll ein älteres Modell des Copernicus-Programms ersetzen. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsvorhaben der EU-Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Die erhobenen Daten dienen unter anderem dem Katastrophenschutz. So werden etwa Veränderungen auf Land-, Eis- oder Wasserflächen dokumentiert. Vermessen werden dabei auch Stürme, Überflutungen und Klimabewegungen.

Die ESA ist nach eigener Darstellung weltweit führend bei dieser Art der Erdbeobachtung.

