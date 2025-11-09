Das belege eine wissenschaftliche Befragung von rund 900 Pädagogen und Forschern, hieß es bei der Vorstellung des sogenannten Geo-Monitors 2025 der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, der Universität Münster und des Ernst Klett Verlags. Demnach erlebten zwei Drittel der Befragten Geografie in den vergangenen Jahren als zurückgedrängt. Gründe seien die Kürzung der Unterrichtsstunden und die Bevorzugung anderer Fächer. Hinzu kämen geringe politische Wertschätzung sowie eine schwache Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Zugleich betonten die Experten die gesellschaftliche Relevanz des Fachs. Der Karlsruher Didaktik-Professor Janis Fögele führte aus, Herausforderungen wie der Klimawandel und andere planetare Grenzen, Disparitäten oder die Geopolitik zeigten tagtäglich, dass die Geografie die drängendsten Fragen der Zeit zum Gegenstand habe. - In einem veröffentlichten Positionspapier werden die Vertreter des Fachs zum Handeln aufgerufen.
