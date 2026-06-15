Bundesbankchef Nagel warnt vor verfrühter Hoffnung nach Iran-Deal. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Zwar zeichne sich nun eine Öffnung der Straße von Hormus ab, sagte Nagel bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Dennoch werde es Monate dauern, bis sich das Erdölangebot wieder normalisiere. Der Preisdruck in der Wirtschaft könne zudem nochmals steigen, wenn fiskalpolitische Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise ausliefen. Ende des Monats läuft der sogenannte Tankrabatt ab.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die USA, der Iran und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Irankrieg verkündet. Das Dokument soll am Freitag unterzeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.