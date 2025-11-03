Die Hamas scheine entschlossen dazu zu sein, sagte Erdogan in Istanbul vor dem Beginn von Beratungen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Die OIC müsse in die Umsetzung des US-Friedensplans eingebunden werden. Sie könne beim Wiederaufbau des Gazastreifens eine führende Rolle übernehmen. Die Beratungen in Istanbul, an denen unter anderem Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien teilnehmen, beginnen am Nachmittag.
Im Gazastreifen gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe, die weitgehend eingehalten wird.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.