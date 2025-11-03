Gazastreifen
Erdogan: Hamas scheint zur Einhaltung der Waffenruhe entschlossen

Der türkische Präsident Erdogan ist optimistisch, dass die Hamas das Waffenruhe-Abkommen für den Gazastreifen weiterhin einhalten wird.

    Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt an der Eröffnungszeremonie des 41. COMCEC-Treffens im Istanbuler Kongresszentrum in Istanbul, Türkei, teil. (Anadolu Agency/IMAGO/TUR Presidency/Mustafa Kamaci/Handout)
    Die Hamas scheine entschlossen dazu zu sein, sagte Erdogan in Istanbul vor dem Beginn von Beratungen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Die OIC müsse in die Umsetzung des US-Friedensplans eingebunden werden. Sie könne beim Wiederaufbau des Gazastreifens eine führende Rolle übernehmen. Die Beratungen in Istanbul, an denen unter anderem Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien teilnehmen, beginnen am Nachmittag.
    Im Gazastreifen gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe, die weitgehend eingehalten wird.
