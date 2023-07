NATO-Gipfel

Recep Tayyip Erdogan im Porträt (picture alliance / dpa / TASS / Valery Sharifulin)

Das sagte der türkische Präsident Erdogan beim Gipfel in Vilnius. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte am Montag noch verkündet, Erdogan habe sich bereiterklärt, das Beitrittsprotokoll für Schweden so schnell wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen.

Der bisherige Widerstand Ankaras gilt als Haupthindernis für einen NATO-Beitritt Schwedens. Erdogan hatte seine Blockadehaltung mit dem Argument begründet, Schweden sei zu nachgiebig gegenüber Gruppen, die in der Türkei als Terror-Organisationen betrachtet werden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.