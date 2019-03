WHO-Experten sprechen sich gegen ein striktes Moratorium für vererbbare, gentechnische Manipulationen am Menschen aus

Ein bereits im Dezember zu diesem Thema eingesetztes Gremium fordert stattdessen eine Registrierungspflicht für Forschung zur Genom-Editierung an Menschen. In dem Register sollen alle Experimente gelistet werden, bei denen die DNA von Menschen gentechnisch verändert wird - auch solche Fälle, in denen es sich um nicht-vererbbare Modifikationen handelt. Wie die Co-Vorsitzende des Gremiums mitteilte, solle eine weitere Expertengruppe nun Details zu einem solchen Register ausarbeiten. Ziel sei es, in dem umstrittenen Wissenschaftsbereich in Zukunft möglichst viel Transparenz zu gewährleisten. Ein Moratorium für Genom-Chirurgie am Menschen, wie es Wissenschaftler letzte Woche gefordert hatten, sei dagegen zu vage und nicht die richtige Antwort. Die WHO hatte das Expertengremium im Dezember einberufen, nachdem im Internet Berichte über angeblich genmanipulierte Babys in China aufgetaucht waren.

Quelle: WHO

Kinder und Jugendliche bewegen sich immer weniger

Das gehört zu den neuesten Erkenntnissen der Langzeitstudie "Motorik-Modul", die von Sportwissenschaftlern der Uni Karlsruhe betreut wird. Demnach sank in den vergangenen 12 Jahren die körperliche Aktivität von Kindern im Alltag um 37 Prozent. Für die Altersgruppe der 4- bis 17-jährigen entspricht das einem Minus von 31 Minuten pro Woche. Obwohl so viele Kinder wie nie zuvor in Sportvereinen engagiert seien, könne dies den Bewegungsmangel im Alltag nicht ausgleichen. Auffällig sei, dass Mädchen bei der Bewegung noch deutlich schlechter abschnitten als Jungen. Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern habe sich in den letzten 6 Jahren deutlich vergrößert, so die Forscher. Ein direkter Zusammenhang zwischen Medienkonsum und körperlicher Aktivität konnte dagegen nicht gezeigt werden. Die repräsentative "Motorik-Modul"-Studie wertet alle drei Jahre Motorik-Daten von bis zu 6200 Kindern und Jugendlichen aus.

Quelle: Karlsruher Institut für Technologie