Am Wochenende wurden Nasa-Videobänder der Mondlandung versteigert

Es handelt sich um Mitschnitte der Landung, die die Nasa damals direkt in ihrem Kontrollzentrum in Huston angefertigt hat. Sie haben laut dem Auktionshaus Sotheby’s eine deutlich bessere Qualität als die TV-Aufnahmen aus dieser Zeit.

Am Wochenende erzielten die drei Videobänder einen Preis von umgerechnet 1,6 Millionen Euro. Das war ungefähr das 8.000-fache von dem, was ihr bisheriger Besitzer Gary George einst für sie bezahlt hatte. Mitte der 70er-Jahre kaufte er ein Konvolut von über 1.000 gebrauchten Videobändern aus Behördenbesitz. Er wollte sie überspielen und mit Gewinn an Fernsehsender verkaufen. Laut dem Auktionshaus entdeckte sein Vater "Apollo"-Aufkleber auf drei der Bänder und riet seinem Sohne, diese Exemplare nicht zu überspielen – ein guter Rat, wie die Auktion nun gezeigt hat.

Quelle: Meldung von Sotheby's | dpa

Nach jahrelanger Suche hat eine Archäologin den Ursprung einer antiken Scherbe ausfindig gemacht

Die Scherbe ist grün und hat gelbe und weiße Verzierungen. Vor zwei Jahren wurde sie in einer römischen Villa in Westen Englands entdeckt und stellte Archäologen seitdem vor ein Rätsel: Was könnte das für ein Gefäß gewesen sein, von dem sie vor knapp 2.000 Jahren abgebrochen war?

Schließlich bekam die inzwischen verstorbene US-Archäologin Jennifer Price das Stück in die Hände. Sie erkannte die Ähnlichkeit mit einer fischförmigen Flasche aus einem New Yorker Museum und löste so das Rätsel, wie der Guardian berichtet.

Demnach stammt die Scherbe von einer ganz ähnlichen Flasche, die dereinst am Schwarzen Meer hergestellt worden war. Ein derart weitgereistes Stück Glas zu besitzen, zeugt vom Einfluss und Reichtum der früheren Bewohner der Villa.

Quelle: Guardian