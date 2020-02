In Japan ist bei einer Frau eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden

Es ist der erste bestätigte Fall, bei dem eine Person, die bereits eine Infektion mit dem Virus überstanden hatte, erneut infiziert ist. Das meldet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf japanische Medienberichte. Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Die Frau war am 29. Januar positiv auf Sars-CoV2 getestet worden. Nach einem Krankenhausaufenthalt waren dann am 3. Februar keine Viren mehr nachweisbar. Später bekam sie erneut Krankheitssymptome. Bei einem Test am 26. Februar wurden sie wieder positiv getestet.

Quelle: dpa

Das Quergewölbe gibt dem menschlichen Fuß seine besonderen Eigenschaften

Der menschliche Fuß ist gleichzeitig stabil und flexibel genug, um beim Gehen und Laufen das Körpergewicht abzufangen, und ermöglicht dadurch den aufrechten Gang. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt gezeigt, dass für diese Fähigkeit das Quergewölbe des Fußes entscheidend ist, also der Bogen aus Knochen und das umgebende Gewebe, die direkt hinter den Zehen von einer Seite des Fußes zur andere verlaufen. Das haben die Wissenschaftler mit anatomischen Untersuchungen herausgefunden. Veränderten sie die Krümmung des Quergewölbes, veränderte sich die Stabilität des gesamten Fußes, wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten.

Insgesamt ist das Quergewölbe demnach für 40 Prozent der Fußstabilität verantwortlich. Das Längsgewölbe trägt nur zu gut 20 Prozent dazu bei. Die übrigen 40 Prozent verteilen sich auf die restlichen Knochen.

Das Quergewölbe ist ein Alleinstellungsmerkmal der Gattung Homo. Bei den anderen Menschenaffen, die flache und sehr flexible Füße haben, fehlt es.

Quelle: Nature