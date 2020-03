Die Eisverluste an den Polen haben Einfluss auf die Tropen

Ein Klimaforschungsteam der Universität von Kalifornien in San Diego hat mithilfe von Modellrechnungen simuliert, wie sich der prognostizierte Eisschwund in der Arktis und Antarktis bis zum Ende des Jahrhunderts weltweit auswirken wird. Wie die Forschenden im Fachblatt NATURE Geoscience darlegen, werden die Eisverluste an den Polen zu einer Erwärmung der tropischen Ozeane führen, was mehr Regen und stärkere Winde mit sich bringen wird. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Fläche des arktischen Meereises im Sommerhalbjahr fast halbiert. Auch in der Antarktis ergaben Messungen einen erheblichen Rückgang des Eises.

Quelle: NATURE Geoscience | UCSD

Archäologen untersuchen seltsame Knochenkreise

In den vergangenen Jahren waren Forschende bei Ausgrabungen in der Ukraine und Russland dutzendfach auf kreisförmige Strukturen gestoßen, die aus Knochen eiszeitlicher Säugetiere geformt waren. Weshalb die Überreste von Mammuts, Rentieren und Pferden dort aufgeschichtet wurden, war bislang unklar. Archäologen der Universität von Exeter haben nun eine der größten Fundstellen in einem interdisziplinären Projekt untersucht. Im Fachblatt Antiquity stellen sie ihre Ergebnisse der 20.000 Jahre alten Fundstätte Kostenki 11 vor. Demnach nutzten die damaligen Jäger und Sammler die Knochen als Bau– und Brennmaterial. Offenbar dienten die Bauten auch als temporäre Behausungen. Außerdem deuten die Überreste verschiedener Pflanzen darauf hin, dass diese sowohl verzehrt, möglicherweise auch weiterverarbeitet wurden, etwa zu Medikamenten, Schnüren oder Stoffen. Vermutlich hat es in der Nähe der Fundstätte eine eisfreie Trinkwasserquelle gegeben. Kostenki 11 ist ein seltenes Beispiel für die Überlebenskunst der steinzeitlichen Jäger und Sammler, so die Studienautoren.

Quelle: Antiquity | Agenturen