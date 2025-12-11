Die Pressekonferenz nach den Beratungen des Koalitionsausschusses im September: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbel Bas (SPD) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD. v.li.). (IMAGO / Christian Spicker )

Eine Pressekonferenz mit dem Kanzler, CSU-Chef Söder und den SPD-Vorsitzenden Bas und Klingbeil ist für 8:45 Uhr angesetzt.

Über den Verlauf der Gespräche drang in der Nacht zunächst nichts nach außen. Zentrales Thema der Verhandlungen war die Stabilisierung der Krankenkassenfinanzen, um einen drohenden Anstieg der Beiträge abzuwenden. Zudem wurde über Änderungen am Gebäudeenergiegesetz gerungen; die Union fordert hier Lockerungen der Heizungsvorgaben. Ein weiteres Thema war die Planungsbeschleunigung bei Straße und Schiene.

Für Unmut unter den Koalitionspartnern sorgten zuletzt Verzögerungen bei der Bürgergeld-Reform und dem Industriestrompreis.

