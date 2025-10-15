Deutsche Bahn

Der Konzern nannte als Grund einen Kabelschaden. Den Angaben zufolge fahren die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden bis zum Betriebsschluss nur im Stundentakt und nur bis oder ab Hamburg-Harburg. Auch der Nahverkehr ist- bis auf die S-Bahn - beeinträchtigt. Zuvor hatte die Bahn bereits erhebliche Störungen im Raum Köln wegen eines defekten Stellwerks gemeldet. Betroffen waren bis zum Nachmittag auch der Hauptbahnhof und insbesondere der Nahverkehr.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.