Deutsche Bahn

Der Konzern nannte als Grund einen Kabelschaden. Den Angaben zufolge fahren die Züge des Fernverkehrs aus und nach Süden bis zum Betriebsschluss nur im Stundentakt und nur bis oder ab Hamburg-Harburg. Auch der Nahverkehr ist - bis auf die S-Bahn - beeinträchtigt. Die Reparaturen dauern demnach vermutlich noch bis morgen früh.
Zuvor war bereits der Bahnverkehr im Raum Köln wegen eines defekten Stellwerks erheblich gestört. Betroffen waren bis zum Nachmittag auch der Hauptbahnhof und insbesondere der Nahverkehr. Inzwischen konnte das Stellwerk repariert werden.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.