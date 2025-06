Waldbrand in Brandenburg. (Brandenburg N / Christian Guttmann)

In Brandenburg etwa wurde angesichts der Trockenheit die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin brachen bereits Flammen aus. Nahe dem Flughafen Berlin Brandenburg geriet ein Getreidefeld in Brand. Eine große Rauchsäule breitete sich aus. Das Ausmaß ist bisher unklar. In weiten Teilen Sachsen-Anhalts herrscht die zweithöchste Warnstufe 4. Bürger wurden unter anderem dazu aufgerufen, Autos nicht auf leicht entzündlichem Untergrund abzustellen, gegebenenfalls Abfall wieder mitzunehmen und Waldzufahrten als Rettungswege freizuhalten.

