Onlinenetzwerk 764

Ihm wird vorgeworfen, Jugendliche bei Online-Spielen dazu genötigt zu haben, sich selbst zu verletzen. Wie die Behörden mitteilten, wurde der 16-Jährige bereits Anfang Oktober festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Öffentlich bekannt wurde das Netzwerk 764 durch die Festnahme eines Mannes, der als "White Tiger" online aktiv war. Er soll der Kopf der Gruppierung gewesen sein, deren Ziel es war, insbesondere psychisch labile Jugendliche über das Internet zu Selbstverletzungen und sexuellen Handlungen zu drängen. In einem Fall soll sich ein 13-Jähriger das Leben genommen haben. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhob gegen den Deutsch-Iraner unter anderem Anklage wegen Mordes.

