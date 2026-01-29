Beobachter werteten die Ermittlungen als Schritt, um die Macht von Staatschef Xi zu erweitern. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yan Yan)

Wie ein Sprecher in Peking mitteilte, wird den beiden Männern Korruption vorgeworfen. Die Ermittlungen richten sich gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission, Zhang, und Stabschef Liu. Die Kommission ist das höchste Gremium innerhalb der Volksbefreiungsarmee.

Beobachter werteten den Vorgang als politisch motivierten Schritt, um die Macht von Staatschef Xi zu erweitern. Der langjährige General Zhang galt als wichtiger Ratgeber Xis, um die militärischen Fähigkeiten Taiwans und der USA einzuschätzen. Xi hatte den Anspruch auf Taiwan zuletzt bekräftigt und den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.