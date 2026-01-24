Der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, Zhang, stehe im Verdacht, schwerwiegende Gesetzesverstöße begangen zu haben, teilte das Verteidigungsministerium in Peking mit. Details zu den mutmaßlichen Verfehlungen wurden nicht genannt. Auch werde gegen Stabschef Liu ermitteln, hieß es.
Die Militärkommission ist das höchste Gremium in China. Beobachter werten die Ermittlungen als einen weiteren Schritt einer politischen Säuberungsaktion. In den vergangenen Jahren waren hochrangige Offiziere unter anderem wegen Bestechung von ihren Ämtern enthoben und zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.