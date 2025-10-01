Staatsanwaltschaft Flensburg

Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Gropp im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags mitteilte, richtet sich das Verfahren gegen Unbekannt. Es liege der Anfangsverdacht einer Straftat vor. Landesinnenministerin Sütterlin-Waack bestätigte, dass es vergangene Woche Versuche gab, kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein mit Hilfe von Drohnen auszuspionieren. Laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" sollen sie ein Kraftwerk, das Uniklinikum und eine U-Boot-Werft in Kiel vermessen haben.
