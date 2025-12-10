Energiewende

Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Demnach deckten Windkraft, Sonnenlicht, Biomasse und Wasserkraft nach vorläufigen Zahlen 55,8 Prozent des Bruttostromverbrauchs. 2024 hatte der Wert bei 55,1 Prozent gelegen.
Fachleute rechnen für kommendes Jahr mit einem weiteren Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und verweisen auf den Bau neuer Windräder und Solarparks.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.