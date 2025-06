Nordirland

Ausschreitungen in Ballymena (Archivfoto) (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Die Nachrichtenagentur PA berichtete, Polizisten seien mit Brandbomben und Ziegelsteinen angegriffen worden. Im benachbarten Ort Larne sei ein Freizeitzentrum in Brand gesetzt worden, in dem zeitweise Familien untergebracht gewesen seien, die ihre Häuser in Ballymena wegen der Ausschreitungen verlassen hatten.

Die Unruhen hatten begonnen, nachdem zwei Jugendliche versucht haben sollen, ein Mädchen zu vergewaltigen. Die 14-Jährigen hatten den Vorwurf vor Gericht zurückgewiesen. Ihre Nationalität ist unklar. Die Polizei hatte jedoch von rassistisch motivierten Unruhen gesprochen.

