Unterseekabel zur Datenübertragung (dpa/TE SubCom/Arctic Cable Company)

Es handle sich dabei um ein Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens, teilte die lettische Ministerpräsidentin Silina mit. Laut der Polizei ist der mutmaßliche Verursacher des Schadens ein Schiff, das derzeit im Hafen von Liepaja liegt. Nach Informationen der Marine habe es seinen ursprünglichen Kurs geändert und sei über das nun beschädigte Kabel gefahren. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Beschädigung des Unterseekabels ist der zweite Vorfall innerhalb einer Woche in der Ostsee. An Silvester wurde ein Datenkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt. Unter Verdacht steht ein von den finnischen Behörden beschlagnahmter Frachter, der seinen heruntergelassenen Anker kilometerweit über den Meeresboden gezogen haben soll.

