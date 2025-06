In Rafah im südlichen Gazastreifen kommen die meisten Hilfslieferungen derzeit an. (Archivbild) (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte am Abend den Tod von 27 Menschen. Nach Angaben der islamistischen Hamas wurden mehr als 90 weitere Personen in der Nähe des Verteilzentrums bei Rafah verletzt. Das israelische Militär gab an, Warnschüsse in Richtung einiger Verdächtiger abgegeben zu haben.

Es war bereits das dritte Mal, dass eine Verteilstelle für Hilfsgüter unter Beschuss geriet. UNO-Menschenrechtskomissar Türk wertete diese Angriffe als mögliche Kriegsverbrechen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.