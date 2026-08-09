Spanische Urlaubsinsel

Zwei Wochen nach einer großen Kundgebung in Palma gab es nun eine Demonstration in der Stadt Sóller im Westen der spanischen Insel. Aufgerufen hatte erneut die Organisation "Menys Turisme Més Vida", auf Deutsch: weniger Tourismus, mehr Leben. Nach Behördenangaben nahmen etwa 1.000 Personen an der Kundgebung in der bei Touristen beliebten Kleinstadt teil. Lokale Medien sprachen von mindestens doppelt so vielen Demonstrierenden.
Die Proteste sollen unter anderem auf eine sich verschärfende Wohnungsnot im Zuge des Massentourismus auf Mallorca aufmerksam machen.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.