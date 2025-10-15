Nach Angaben der radikal-islamischen Taliban kamen zwölf Zivilisten ums Leben. Zudem gebe es mehr als 100 Verletzte. Auf pakistanischer Seite wurden nach Angaben der Sicherheitskräfte sechs Soldaten getötet. Vier Zivilisten seien verletzt worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich.
Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan 2021 hat es wiederholt Scharmützel zwischen Einheiten der Nachbarländer gegeben. Pakistan wirft Afghanistan vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.
