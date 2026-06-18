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Aus der südrussischen Region Rostow wurden ein Toter und mehrere Verletzte durch den Einschlag einer Drohne gemeldet. Auch in Moskau gab es Angriffe. Dort hätten mehrere Drohnen eine Ölraffinerie getroffen und sie in Brand gesetzt, erklärte Bürgermeister Sobjanin. Russland warf der Ukraine zudem vor, in der westrussischen Grenzregion Brjansk einen Bus mit einer belarussischen Kinderfußballmannschaft beschossen und dabei eine Frau getötet zu haben. Die Ukraine wies den Vorwurf zurück.

Russland griff die Ukraine in der Nacht seinerseits an. Der Militärgouverneur von Kiew, Tkatschenko, erklärte, mehrere ballistische Raketen seien auf die Hauptstadt abgefeuert worden. Die Nachrichtenagentur DPA erklärte, in der Innenstadt von Kiew seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.