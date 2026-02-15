Russlands Ukrainekrieg

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

In der russischen Provinz Krasnodar wurde nach Angaben der örtlichen Behörden der Hafen Taman mit ukrainischen Drohnen attackiert. Dabei sei unter anderem ein Öl-Terminal

beschädigt worden. Es gebe mehrere Feuer. Die Provinz liegt am Schwarzen Meer gegenüber der ‌2014 ‌von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, mehrere ukrainische Drohnen seien abgeschossen worden.

Russland habe seinerseits die Stadt Cherson im Süden der Ukraine mit zahlreichen Drohnen angriffen, teilte die ukrainische Militärverwaltung mit. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen. Russische Angriffe wurden auch auf die Großstadt Saporischschja gemeldet. Dort seien drei Menschen verletzt worden.

